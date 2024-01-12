Їх відправляють в місця найгарячіших боїв.

Сербських найманців, які у зверненні до Путіна поскаржилися на російське командування, вирішили серйозно покарати. Про це пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело.

Вербувальник Деян Берич заявляв, що домовився з Рамзаном Кадировим про переведення найманців з 106-ї дивізії 119-го полку ВДВ в "Ахмат". Однак їм відмовили, оскільки військова прокуратура зараз "проводить перевірку" через опубліковане Беричем відео.

За даними проекту, російське Міністерство оборони сказало Кадирову, що "публічне вимагання і провокації щодо керівництва військового відомства повинні припинятися і мати заслужене покарання".

Відео дня

Сербських найманців перерозподілили по окремих ротах полку, частину з яких відправили на лінію бойового зіткнення. Крім того, військовій прокуратурі доручили представити сербів як відмовників і провокаторів.

Звернення сербських найманців до Путіна:

Нагадаємо, що на початку року Деян Берич звернувся до Путіна зі скаргами на жорстоке поводження з найманцями з Сербії в армії РФ.

За його словами, їх називали "циганами", виганяли на мороз, а також відправляли в штурм без необхідного озброєння.

Також він опублікував самі звернення найманців, в яких ті заявляли, що хочуть воювати в злочинній війні на боці РФ, але з іншим командуванням.

Вас також можуть зацікавити новини: