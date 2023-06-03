У Шебекіно йде платна евакуація дітей, росіянки "штурмують" соціальні мережі влади / фото УНІАН, Тарас Кашуба

Влада Шебекіно (Бєлгородська область) вимагає з батьків гроші за евакуацію дітей з-під обстрілів власної армії.

На платну "послугу"масово поскаржилися російські матусі в соціальній мережі "ВКонтакте". У групі "У Шебекіно"одна з них написала, що їй довелося заплатити 6 тисяч за евакуацію двох дітей у Воронезьку область. 

"Крик душі!!! Слава богу, вчора відправила дітей в табір у Воронезьку область. Чого варто було домогтися того, щоб потрапити в списки! Обіцяли все безкоштовно буде, а в останній момент сказали, що треба доплатити за проїзд. І так за двох 6 тисяч рублів довелося заплатити.... довелося викласти останнє, що було", - вказала вона.

У відповідь деякі коментатори написали, що, судячи з усього, "велич" їх Росії - бутафорська. 

У росіянки стався "крик душі" через платну евакуацію дітей з Шебекіно / скріншот

Інша росіянка відзначилася публікацією в офіційній групі глави Адміністрації Шебекінського міського округу Володимира Жданова. Вона запитала, чому за евакуацію дітей повинні платити батьки, тоді як раніше повідомлялося, що їх поїздку до Воронезької області оплатять бюджетними коштами. 

У відповідь Жданов фактично визнав, що евакуюватися безкоштовно не вийде: "Таке рішення прийнято, щоб не везти дітей на шкільному автобусі на далеку відстань", - вказав він.

Росіянка обурилася через платну евакуацію дітей місцевому голові Шебекінського округу Жданову / скріншот

Влада Бєлгородської області оголосила евакуацію - що відомо

Нагадаємо, що 30 травня місцевий губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков оголосив про плани евакуювати з міста Шебекіно дітей. Як відомо, на даний момент там йдуть бої партизанів Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" з силовиками РФ за "свободу" Росії. 

Тоді Гладков повідомив, що дітей евакуюють у кілька областей. 31 травня в Воронезьку область виїхали 300 підлітків. Однак за словами місцевих, "порятунок" дітей проводився не безкоштовно. 

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