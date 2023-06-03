З'ясувалося, що безкоштовно врятуватися від обстрілів російської армії жителям Бєлгородської області не вийде. За кожну дитину потрібно платити.

Влада Шебекіно (Бєлгородська область) вимагає з батьків гроші за евакуацію дітей з-під обстрілів власної армії.

На платну "послугу"масово поскаржилися російські матусі в соціальній мережі "ВКонтакте". У групі "У Шебекіно"одна з них написала, що їй довелося заплатити 6 тисяч за евакуацію двох дітей у Воронезьку область.

"Крик душі!!! Слава богу, вчора відправила дітей в табір у Воронезьку область. Чого варто було домогтися того, щоб потрапити в списки! Обіцяли все безкоштовно буде, а в останній момент сказали, що треба доплатити за проїзд. І так за двох 6 тисяч рублів довелося заплатити.... довелося викласти останнє, що було", - вказала вона.

У відповідь деякі коментатори написали, що, судячи з усього, "велич" їх Росії - бутафорська.

Інша росіянка відзначилася публікацією в офіційній групі глави Адміністрації Шебекінського міського округу Володимира Жданова. Вона запитала, чому за евакуацію дітей повинні платити батьки, тоді як раніше повідомлялося, що їх поїздку до Воронезької області оплатять бюджетними коштами.

У відповідь Жданов фактично визнав, що евакуюватися безкоштовно не вийде: "Таке рішення прийнято, щоб не везти дітей на шкільному автобусі на далеку відстань", - вказав він.

Влада Бєлгородської області оголосила евакуацію - що відомо

Нагадаємо, що 30 травня місцевий губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков оголосив про плани евакуювати з міста Шебекіно дітей. Як відомо, на даний момент там йдуть бої партизанів Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" з силовиками РФ за "свободу" Росії.

Тоді Гладков повідомив, що дітей евакуюють у кілька областей. 31 травня в Воронезьку область виїхали 300 підлітків. Однак за словами місцевих, "порятунок" дітей проводився не безкоштовно.

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