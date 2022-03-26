Ніяких дат, що свідчили б про нещодавні зйомки засідання, немає.

Міноборони Росії показали ролик з живим главою міністерства Сергієм Шойгу після того, як у ЗМІ з’явилися чутки про нібито його ліквідацію та усунення від "спецоперації" в Україні.

Як пише пропагандистський мілітарний канал "Звезда", Шойгу обговорив з високопосадовцями МО РФ фінансування армії і терміни ведення війни проти України.

Водночас ніяких дат, що свідчили б про нещодавні зйомки засідання, немає.

Раніше російські журналісти звернули увагу про зникнення Шойгу з інформаційного простору. Міністр не з’являвся у соцмережах та ефірах з 11 березня.

Згодом з’явилась інформація, що у глави МО РФ нібито хвороба серця. А спікер Путіна Дмитро Пєсков відповів, що зараз "не час для медійної активності".

В Україні допустили, що Шойгу та інших військовопосадовців могли усунути через провал у наступальній операції в Україні.

У Пентагоні заявили, що за останні 7-10 днів міністр оборони США Ллойд Остін і глава Генштабу Марк Міллі не раз намагалися вийти на зв'язок з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.

Щоб спростувати чутки, Міноборони РФ опублікувало ролик, на якому Шойгу спілкувався з колегами по відеозв’язку.

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