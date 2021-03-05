Мохов збирається розшукати своїх дітей.

70-річний Віктор Мохов, відомий як «Скопинський маніяк», збирається одружитися.

Читайте такожУ Росії п'яний нелюд кілька разів штовхнув 82-річну пенсіонерку та потрапив на відеоПро це він розповів журналістам, повідомляє Life Shot.

Чоловік заявив, що знайшов «бабусю молоду» і збирається одружитися.

На запитання журналістів про те, чи буде він розшукувати своїх дітей, Мохов відповів: «обов'язково».

Також «Скопинський маніяк» сказав, що хоче побачитися з дівчатами, яких викрав і тримав у підвалі, щоб попросити у них вибачення.

На зароблені на ток-шоу кошти він планує поїхати відпочивати на південь - каже, привіз «повний мішок» грошей.

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Віктора Мохова посадили у в'язницю у 2004. У 2000 році він викрав 14-річну Катерину Мартинову та 17-річну Олену Самохіну.

Він тримав школярок у бункері, який заздалегідь вирив на своїй ділянці під гаражем, як секс-рабинь протягом 1296 днів. Врятуватися дівчатам вдалося, передавши на волю записку.

За маніяком встановлять адміністративний нагляд строком на 6 років. Йому буде заборонено відвідувати місця проведення спортивних, культурно-видовищних та інших масових заходів, а також залишати місце проживання або перебування вночі (з 22:00 до 6:00).

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю новину. Більшість з них висловилися за те, щоб Мохова засудили до довічного.

Після звільнення Мохов попрямував до Москви на ток-шоу, таки чином порушивши умови адміністративного нагляду.

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Автор: УНІАН