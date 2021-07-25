Після шторму берег виявився усипаний взуттям, багато хто знайшов у цьому чудову можливість для оновлення гардеробу.

В Росії море після шторму викинуло на берег сотні капців та шльопанців. Незвичайний "подарунок" від природи отримали жителі і туристи Сочі. Заповзятливі росіяни вирішили не втрачати даремно часу і відразу ж кинулися збирати взуття.

Про це повідомив Telegram-канал "Лента дна".

Так, місцеві сочинці і приїжджі туристи влаштували собі імпровізований шопінг прямо на березі моря. Люди збирали капці і шльопанці, юрмилися біля гір з взуттям і незадоволено реагували на те, що їх знімають на відео.

Читайте такожСаакашвілі назвавши факт з біографії Путіна, який зв'язує його зі СталінимБагато людей приміряли знайдене взуття і намагалися якомога швидше знайти парні шльопанці. На відео помітно, що збором викинутих на берег капців займалися і чоловіки, і жінки різного віку.

Сьогодні в Сочі повинен був початися суботник, на якому жителі і туристи міста повинні допомогти з прибиранням пляжів. Місто сильно постраждало після шторму, на берег винесло багато сміття.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на курортну Кирилівку налетів потужний торнадо. Очевидці зняли те, що відбувається на відео.

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Автор: Поліна Кузенко