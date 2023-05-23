Школяр раптово напав на однокласницю з складаним ножем.

У Волгоградській області школяр намагався перерізати горло однокласниці прямо під час лінійки на честь останнього дзвоника, повідомляє Baza.

"17-річний Григорій стояв позаду 17-річної Валерії, заспівав з нею пісню, а потім напав з складаним ножем", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, що хлопець спробував перерізати горло школярці, але дівчинку врятували однокласники.

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"Постраждалу відвезли в лікарню, її життю нічого не загрожує. Мотиви Григорія невідомі- раніше за хлопцем не помічали нічого дивного", - наголошується в повідомленні.

Останній дзвоник в Росії

У деяких регіонах Росії шкільні лінійки пройшли онлайн "з міркувань безпеки". Зокрема, скасовані лінійки в прикордонних регіонах Брянської області, а також у Криму.

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