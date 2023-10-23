Міністерство вирішило публічно спростувати скандальні заяви пропагандиста Євгена Сатановського.

Міністерство закордонних справ Росії офіційно відреагувало на скандальні заяви пропагандиста Євгена Сатановського, який назвав дипломата Марію Захарову "шм*рою, яка сильно п'є".

Як йдеться у заяві МЗС, 17 жовтня Сатановський на каналі ізраїльського журналіста "поширив свідомо неправдиву інформацію та образливі висловлювання" щодо офіційного представника, директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Марії Захарової.

"Це спричинило звільнення Євгена Сатановського з каналу "Соловйов LIVE", де він вів авторську передачу", - зазначили в МЗС РФ.

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Цю публікацію російське міністерство подало, як спростування фейку про те, що Захарова не є алкоголічкою.

Скандальні заяви Сатановського

20 жовтня в мережі з'явився фрагмент ефіру Сатановського, в якому він назвав представника МЗС РФ Марію Захарову "п'яною шм*рою". Таким чином він прокоментував її заяву, зроблену на підтримку бойовиків ХАМАС, які ведуть війну з Ізраїлем.

Наступного дня на слова Сатановського відреагував топ-пропагандист РФ Володимир Соловйов. Він оголосив, що звільняє Сатановського з телеканалу Соловйов Live у зв'язку з "несправедливими" словами щодо Захарової.

Згодом російський пропагандист Євген Сатановський, який у нещодавньому минулому працював на телеканалі Соловйов Live, відзначився прогнозом про розпад Росії після скандального звільнення.

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