На тілі літньої жінки після жорстоких знущань залишилося безліч гематом.

В Росії доглядальниця сильно побила 95-річну пенсіонерку через прохання виміряти їй тиск. Спеціаліст по роботі з літніми людьми тягала жінку за волосся та нанесла ряд жорстоких ударів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Стрічка дна".

За 95-річною жінкою доглядала доглядальниця з компанії "Милосердя.про". Однак родичі росіянки вирішили змінити фахівця, бо та не знайшла спільної мови зі своєю літньою клієнткою. В останній день роботи доглядальниця відмовилася виміряти пенсіонерці тиск.

Свою відмову вона мотивувала тим, що їй за це не заплатять. Пенсіонерка спробувала викликати у доглядальниці почуття сорому і процитувала їй вірш про людяність. Однак у фахівця по роботі з літніми людьми це викликало лише агресію.

Читайте такожРосіянка у покаяння скинула собаку з п'ятого поверхуДоглядальниця повалила пенсіонерку на підлогу, після чого почала її жорстоко бити і тягати за волосся. 95-річна жінка не стала розповідати про це своїм родичам. На наступний день після інциденту нова доглядальниця помітила, що все тіло та обличчя пенсіонерки в синцях і гематомах. Лише тоді постраждала жінка розповіла про те, що трапилося.

Сім'я пенсіонерки звернулася в компанію, через яку вони наймали доглядальницю. Однак співробітники фірми намагалися піти від відповідальності і навіть стверджували, що літня жінка "щось плутає" або бреше. Проте компанія все ж вибачилася і заявила, що горе-доглядальницю вже внесли в "чорний список".

Родичі заявили про те, що трапилося, в поліцію. Справу взяли на контроль в прокуратурі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіянин жорстоко побив пенсіонера, який повернув йому втрачений телефон. Чоловік потрапив до реанімації.

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Автор: Іван Бойко