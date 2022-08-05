Бойова машина піхоти врізалася в будинок і зруйнувала житло росіян.

У РФ військові вирішили вчинити "жест доброї волі" і "звільнили" Бєлгородську область від житлового приватного будинку і однієї бойової машини піхоти. Екіпаж БМП протаранив житло.

Як повідомляють російські ЗМІ, інцидент стався у Валуйському районі.

Так, екіпаж БМП з невідомих причин вирішив "прокласти маршрут" через житловий будинок. Все закінчилося тим, що бойова машина з рашистською символікою в'їхала в оселю.

В результаті інциденту постраждали люди. Будинок сильно зруйнований, проте пропагандистські ЗМІ замовчують про те, що трапилося і не повідомляють про причини чергового "жесту доброї волі".

Тим часом в соціальних мережах користувачі жартують про "самоліквідацію" російської військової техніки і відзначають, що члени екіпажу БМП могли протаранити житловий будинок через те, що були п'яними.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в РФ прогнали битою "героя спецоперації" без кінцівок. Окупант кричав про "денацифікацію", але ніхто його не слухав.

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