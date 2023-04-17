Інцидентом займається місцева поліція.

У російському Краснодарі мати продемонструвала "унікальні" методи виховання підлітка. Жінка в ліфті багатоповерхівки побила доньку через зачіску.

На оприлюдненому відео в соцмережах видно, як жінка з стусанами накинулася на дівчинку-підлітка. При цьому вона використовує ненормативну лексику на адресу дитини. Можливою причиною агресії стала зачіска дівчинки.

Відзначається, що жінка розлучена й у неї двоє дітей. За словами місцевих жителів, дівчинка систематично піддається насильству.

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"На підставі виявленої в ЗМІ публікації співробітниками краснодарської поліції ініціативно призначено проведення перевірки, в ході якої діям жінки буде дана правова оцінка. Також будуть обстежені соціально-побутові умови проживання неповнолітньої. По закінченню розгляду буде прийнято законне процесуальне рішення з урахуванням наявності або відсутності тілесних ушкоджень у дитини", - повідомив начальник прес-служби УМВС РФ по Краснодару Артем Коноваленко.

Приниження і насильство проти дітей в Росії - останні новини

У Російській Федерації вчитель історії продемонстрував школярам все "велич" російських методів виховання і пригрозив "обоссать" шестикласника.

Інцидент трапився в селищі Бажова Челябінської області в школі №4. Там вчитель історії вирішив " покарати "12-річного школяра за"погане читання".

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