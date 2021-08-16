Тіла виявлені в лісовому масиві на 63 км залізниці Санкт-Петербург - Виборг.

У Виборзькому районі Ленінградської області виявили спалені тіла жінки і маленької дитини.

Про це повідомляє прес-служба СУ СК РФ по Ленінградській області.

Тіла виявлені в лісовому масиві на 63 км залізниці Санкт-Петербург - Виборг.

За даними Telegram-каналу Mash, їх знайшли випадкові люди у 200 метрах від залізничних колій. Дитині на вигляд 2,5 року, стать визначити поки не вдалося. У неї на шиї був провід. Також на місці події експерти виявили запальничку, кришку від каністри, частину розірваної жіночої сумки, дві ложки, ланцюжок і хрест.

Слідчим відділом по місту порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. "а, в" ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох осіб, в тому числі малолітньої дитини).

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Автор: Дмитро Кулеба