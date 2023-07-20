До гасіння пожежі також залучили катер.

На південному сході Москви спалахнула масштабна пожежа. Палає в лазневому комплексі на Угреській вулиці.

Як повідомляє Телеграм-канал "Москва 24", площа загоряння склала 500 квадратних метрів. "Людей у приміщенні немає. Інформації щодо постраждалих не надходило", – сказано в повідомленні.

У МНС Росії зазначили, що до гасіння пожежі задіяні 100 чоловік особового складу та 30 одиниць техніки. Також залучені вертоліт Московського авіаційного центру і катер.

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18 липня в через сильний дощ у будівлі російського парламенту протік дах. Вода почала капати зі стелі під час наради Ради Федерації. Водночас в будівлі Держдуми РФ затопило місце для куріння.

Увечері 17 липня в Москві чоловік намагався підпалити Мавзолей Леніна – кинув пляшку із запальною сумішшю. Його затримала поліція. Затриманим виявився 37-річний Костянтин Стачуков з Чити.

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