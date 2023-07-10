Пожежа сталася на складі з горючими матеріалами.

Потужна пожежа спалахнула рано вранці 10 липня в російському Санкт-Петербурзі. Горіла виробничо-складська будівля в Калінінському районі міста.

За інформацією МНС Росії, площа загоряння склала 3,5 тисячі кв.м. Вогонь швидко поширився через високе пожежне завантаження. З палаючої будівлі евакуювали семеро людей.

До боротьби з вогнем залучили 110 осіб та 27 одиниць техніки. Крім того,"проводиться нарощування угруповання". О 7:04 пожежу вже локалізували.

Гасіння пожежі ускладнювалося конструктивними особливостями будівлі, наявністю великої кількість горючих і легкозаймистих речовин і сильною задимленістю.

На даний момент інформації про постраждалих або жертв немає. Фахівці візьмуть проби повітря, щоб визначити концентрацію шкідливих речовин.

Повідомляється, що у 2023 році об'єкт перевіряли фахівці Держпожнагляду, які винесли постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Пожежі в Росії - останні новини

У червні 2023 під час бунту ПВК "Вагнер" у Воронежі горіла нафтобаза. Вогонь знищив резервуар на 5000 кубометрів з авіаційним гасом.

20 червня у Волоколамську спалахнуло підприємство з виробництва дерев'яних палет. Пожежа охопила площу в 6 тисяч квадратних метрів. А вже 4 липня 2023 в російському Великому Новгороді горіла газотурбінна Лужська ТЕЦ.

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