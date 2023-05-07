Стовп густого диму видно практично з кожної точки російської столиці.

У Москві спалахнула масштабна пожежа. Мешканці кількох районів бачать густий стовп диму.

Як повідомляють російські пабліки, пожежа спалахнула у південно-західній частині Москви. Загорілася новобудова.

Попередньо відомо, що загорілися будівельні матеріали та сміття. Про масштаби пожежі свідчить густий дим, що заполонив район. На місці працюють екстрені служби.

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Деякі пабліки зазначають, що пожежа вирує поблизу академії ФСБ.

Росія у вогні - останні пожежі

В РФ все частіше трапляються пожежі на підприємствах. Деякі займання трапляються внаслідок природних катаклізмів. Нещодавно в Тюменській області пожежа охопила ціле село з околицями, а люди в цей час намагаються зупинити вогонь іконами.

Досить часто горять стратегічні підприємства. Двічі виникала пожежа на НПЗ на Кубані. Потім масштабна пожежа охопила паливну базу Чорноморського флоту в Севастополі, площа загоряння склала більше тисячі "квадратів".

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