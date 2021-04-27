Дебошира затримали і передали співробітникам поліції.

У Санкт-Петербурзі відвідувачі бібліотеки побилися через місце за столом.

Читайте такожУ Москві п'яна медсестра обматюкала бабусю в лікарні (відео)Про це повідомляють в управлінні позавідомчої охорони регіону.

Один з відвідувачів сів на вільне місце, а на сусіднє поставив свою сумку.

До нього підійшов чоловік і попросив прибрати сумку, щоб він міг сісти за стіл. Чоловік відмовив йому.

Між читачами стався конфлікт, в ході якого чоловік, який відмовився прибрати свою сумку, наніс іншому тілесні ушкодження.

Працівники бібліотеки натиснули кнопку тривожної сигналізації. Дебошира затримали та передали співробітникам поліції. Потерпілий чоловік звернувся до травмпункту.

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Автор: Людмила Жерновська