Куратори об'єднання прищеплюють студентам та школярам своє бачення "любові до вітчизни".

В Петербурзі на початку року засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив додатково розширити кругозір російської молоді та відкрив на базі військової компанії молодіжний клуб "Вагнеренок". Нещодавно стало відомо, як Пригожин тотально зганьбився через Зеленського.

За даними виданням "Бумага", основна мета організації прищепити молоді, зокрема, студентам та школярам "любов до Вітчизни". З дітьми куратори пропагандистського клубу зближуються під приводом пропозицій разом пограти стимулятором військового безпілотника.

Також їм проводять лекції щодо тюнінгу зброї та на іншу мілітаристську тематику. Зазвичай, час з молоддю проводять прокремлівські депутати й силовики.

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"За місяць існування "Вагнеренка" його відвідали депутати Держдуми Василь Власов (ЛДПР) і Марія Бутіна, провладний блогер Віталій Вереск, який проводив на базі "ПВК Вагнер Центру" лекції про тюнінг зброї, і блогер Юрій Подоляка", - пише видання.

Відомо, що на першу зустріч, яка відбулася 29 січня 2023 року, посіпакам Пригожина вдалося зібрати понад 10 людей.

Пізніше на зустрічах "Вагнеренка" людей побільшало. За словами куратора проекту Олександра Троніна, станом на березень членами клубу вже є 60 осіб.

Відомо, що на одній з таких зустрічей особливо відзначився спецпризначенець Віктор Шмарковський (завідувач фонду сприяння ветеранам спецпризначенців держбезпеки "КУОС-Вимпел" - ця організація вважається спадкоємицею одного з відділів КДБ СРСР).

Спецпризначенець запевняв дітей, що має унікальний мозок, який здатен витримати будь-який удар "через скупчення рідини в певних зонах". Також він позиціонував себе, як "дитина першої атомної бомби" та розповідав, що здатен "випромінювати дельта-хвилі".

Розкрилася правда про біографію Пригожина

Нагадаємо, що поки поплічники засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина залякують російських дітей дивними історіями про дельта-хвилі, про біографію самого засновника організації повідомили шокуючі факти.

Зокрема, журналістка Наталія Мосейчук у бесіді з російським опозиціонером Ігорем Яковенком дізналася, що Пригожин мав чимало родичів в Україні. Більш того, виявляється, що Пригожина виховували в досить пристойній родині, але в певний час свого життя колишній повар Путіна "звернув не туди".

Також нещодавно з'явилися подробиці щодо політичних сутичок в Кремлі за участі Пригожина. Його дні вже полічені, як вважають українські експерти.

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