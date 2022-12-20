За підозрою в "псуванні об'єкта" затримали 17-річну школярку.

У російському Санкт-Петербурзі встановили інсталяцію на честь "побратимства" з українським Маріуполем, який зруйнували окупанти. Менш ніж через тиждень на об'єкті "Подвійні серця" з'явилися написи "Вбивці, ви розбомбили його. Іуди".

Як пише російське видання "Медуза", 18 грудня інсталяцію розібрали. За підозрою в "псуванні об'єкта" затримали 17-річну школярку.

"У прес-службі МВС повідомили, що на школярку склали адміністративний протокол за статтею про "дискредитацію" російської армії", – йдеться в матеріалі.

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Інші ЗМІ заявляють, що дівчину відпустили після складання протоколу під зобов'язання про явку. Інсталяцію про "дружбу" зі знищеним окупантами українським містом пообіцяли повернути, щойно зітруть напис.

Що відбувається в окупованому Маріуполі

У захопленому Маріуполі російські окупанти планують знести цілий квартал біля заводу "Азовсталь". Таким чином окупанти продовжують свої спроби доруйнувати місто, заявили в Маріупольській міськраді.

Раніше Маріупольська міська рада опублікувала фото розбомбленого Росією драматичного театру. Окупанти вирішили "прикрити" його банерами, щоб не нагадувати про власні злочини.

Крім того, лише до 25% багатоповерхівок Маріуполя забезпечені централізованим опаленням. Абсолютна більшість маріупольців, які знаходяться в місті, залишаються без централізованого опалення.

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