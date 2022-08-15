Російські рятувальники не можуть загасити полум'я.

У РФ чергова "бавовна". Цього разу горить і палає в Ростовській області, яка знаходиться на кордоні країни-агресора з Україною. Серйозна пожежа може перекинутися на житлові будинки і заправки.

Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що Ростовська область є регіоном РФ, який найближче розташований до Маріуполя. Що стало причиною пожежі, Андрющенко не повідомив. Однак він натякнув, що чергова "бавовна" в РФ могла статися не просто так і зовсім не випадково.

"Палають поля. Палають так, що полум'я вже загрожує перекинутися на житлові квартали і заправки. МНС не в змозі погасити. Враховуючи професіоналізм мнсників на Росії, тактика вогняного опору Маріуполя точно вірна. Тут, на жаль - не ми. Але, це не точно", - написав він.

У російському МНС вже заявили, що серйозну пожежу нібито вдалося розбити на три ділянки. Причиною загоряння в РФ назвали "аварійний режим роботи ліній електропередачі".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в російському Єйську навпроти Маріуполя прогриміли вибухи.

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