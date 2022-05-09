4,5-річному хлопчикові на скроні, не запитавши його маму, виголили кривий Z-символ.

У Московській області перукарі без дозволу матері виголили дитині на скроні букву Z.

Про це розповіла одна з підписниць місцевої спільноти "Кубинка Today".

"Ситуація просто жахлива! Сьогодні привела дитину в перукарню в ТЦ "Веселка" і дуже сильно про це пошкодувала! ... Коли нас покликали, мого сина посадили до крісла, і я пояснила, як підстригти. Так як були зайняті місця для очікування, я пішла в папабургер навпроти зі спокійною душею. Перукар мені сказала "Ідіть", ну я спокійно довірилася їй і пішла. І дурепа. Прийшла моя дитина - і я просто сторопіла! Йому на скроні поголили Z, навіщо?", - поскаржилася жінка.

Вона зазначила, що не просила про таку послугу, а "в нинішній час це зайве, тим більше для дитини".

"Я покликала майстра за двері та поставила запитання, навіщо це було зроблено? Мені сказали, це блискавка, другий майстер взагалі висловилася, що Z пишеться в інший бік і краще б не ганьбилася. Зрештою мені повернули гроші, але при цьому зі словами пі***ц. ... Я, звісно, винна, що поруч не стояла, але вважаю, що перукар не мала права робити це. І виправдання типу "дитина погодилася" не катить, їй лише 4,5 роки. ... Ще й криво", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії почали до Великодня продавати "Z-паски". Автор ідеї заявив, що це "не піар, а військова традиція".

А в Україні Верховна Рада заборонила рашистську символіку "Z" і "V".

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