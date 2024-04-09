Вогонь загасила жінка, яка працює в охороні, постраждало тільки вікно і штора.

У російському місті Саратов невідомий підпалив експозицію, яку російські окупанти присвятили війні проти України - так званий "музей історії спеціальної військової операції".

Як повідомляє "База", це сталося в ніч на 9 квітня.

"Невідомий каменем розбив вікно "Музею історії спеціальної військової операції" і кинув у нього пляшку із запальною сумішшю", - йдеться в публікації.

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Зазначається, що сталося загоряння, але вогонь загасила чергова - співробітниця охорони, вона ж зателефонувала в поліцію. У результаті, пошкоджено лише вікно та штори, а експонати ще оглядають.

На місці події поліцейські виявили п'ятилітрову каністру, три пляшки з невідомою рідиною та осколки скла.

За даними "Бази", цей музей уже підпалювали в грудні 2023 року - шахраї вмовили хлопця взяти кредит, а після змусили підпалити вхідні двері.

За інформацією ASTRA, за версією слідства, минулого року "заклад" намагався пошкодити 21-річний слюсар із Тольятті Максим Кім. Так званий музей історії "СВО" відкрили в липні 2023 року.

"В основі його експозиції - предмети з колекції Історичного парку "Росія - Моя історія", привезені волонтерами громадських організацій Саратова та області, які постійно виїжджають на територію Донбасу з гуманітарною допомогою, а також матеріали із сімейних архівів військовослужбовців", - зазначає ASTRA.

"Музеї" в Росії - останні новини

У місті Нефтеюганськ Ханти-Мансійського автономного округу - Югра (РФ) відкрився "музей", експонати якого окупанти привезли з України. Про відкриття експозиції заявив ресурс Neft, який оприлюднив фото та відео з виставки, зроблені, вочевидь, самими організаторами у згаданому тайговому місті.

"Волонтери" - представники нафтоюганського осередку Союзу морських піхотинців - відкрили музей із "побутовими речами" українців. Експонати привезені з міст, які перебувають у зоні так званої спеціальної військової операції. Серед них - військова форма, спорядження, медалі, посвідчення, збірка казок. Також - номер газети "Правда", присвячений перемозі над нацистами в 1945 році, держномера з чийогось авто з Донецької області.

При цьому не уточнювалося, зокрема, де взято або, з кого знято одяг - живих чи мертвих. Незрозуміло, звідки газети та дитячі книжки - з розграбованих квартир українців чи зруйнованих бібліотек.

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