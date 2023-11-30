Місцева влада вже приступила до втілення своєї ідеї.

Влада Волгоградської області придумала як перейменувати Волгоград на Сталінград, проти чого категорично виступає населення міста. Про "хитру" схему місцевих чиновників розповів "Коммерсантъ".

Відзначається, що влада регіону публічно виступає за перейменування обласного центру вже більше року, але зараз вперше перейшли до практичних дій. За даними джерел, губернатор Андрій Бочаров має намір зробити це шляхом регіонального "референдуму", хоча остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

У четвер, 30 листопада, Волгоградська облдума прийняла поправки до регіонального закону про адміністративно-територіальний устрій. Документ стосується механізму перейменування населених пунктів через референдум з метою "повернення окремим населеним пунктам найменувань, широко відомих у минулому і сьогоденні".

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Спікер облдуми Олександр Блошкін вважається головним лобістом ідеї перейменування Волгограда на Сталінград. Однак проблемою є думка городян: за даними опитувань, проти перейменування виступають від 66% до 72% жителів.

Щоб обійти цю проблему, серед ухвалених сьогодні поправок є пункт, який дасть можливість висловитися на референдумі всім жителям області, яких в 2,5 рази більше, ніж жителів Волгограда.

Заступник голови обласної думи Дмитро Калашников назвав такий підхід справедливим, оскільки багато жителів області працюють або навчаються в обласному центрі.

"Референдум же не оголошено, ми створюємо тільки механізм, щоб він був легітимний", — уточнив депутат.

Мода на "сталінські" назви в Росії

За правління Володимира Путіна в Росії з'явилася дивна мода "тимчасово перейменовувати" Волгоград на річниці важливих подій Другої світової війни. Назву Сталінград йому присвоюють на десять днів на рік – до річниці розгрому Вермахту в Сталінградській битві (2 лютого), до Дня захисника Вітчизни (23 лютого), до Дня Перемоги (8-9 травня), в річницю німецького вторгнення в СРСР (22 червня), на День пам'яті жертв масованого бомбардування Сталінграда (23 серпня), до річниці формального закінчення Другої світової війни (2 вересня), до річниці початку контрнаступу Червоної Армії в Сталінградській битві (19 листопада) і на День герохв вітчизни (9 грудня).

Цього року на всіх основних в'їздах у Волгоград навіть встановили дорожні знаки з тимчасовою назвою "Сталінград".

Примітно, що схожим чином росіяни намагаються діяти і на окупованих територіях України. Наприклад, окупанти вирішили тимчасово перейменовувати міста Донецьк і Луганськ на "Сталіно" і "Ворошиловград" на 9 травня.

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