РФ розганяє історію про "проплачену" дівчину Анну, якій заплатили за напад гроші.

У Росії розганяють історію про напад "проплаченої" патріотки України на співробітників "Сбербанку" в Підмосков'ї.

27-річна Анна Г. облила співробітницю банку зеленкою з криками "Слава Україні". Подія трапилася 17 листопада на вулиці Радянська в місті Єгор'євськ, пише Baza.

"Анна Г. попрямувала до вікна №5. Там вона дістала тюбик із зеленкою і облила співробітницю, вигукуючи при цьому проукраїнське гасло", - йдеться в повідомленні

Дівчину затримали поліцейські, які виїхали на виклик. Під час спілкування з силовиками Анна зізналася, що в день нападу їй подзвонив невідомий чоловік у "ватсап" і запропонував гроші за "акцію з зеленкою", стверджують росЗМІ.

У підсумку на неї склали протокол про дрібне хуліганство.

У РФ чоловіка обдурили на валізу грошей у банку

У листопаді в Підмосков'ї аферисти обкрутили "навколо пальця" росіянина, представившись співробітниками банку. Інцидент стався прямо в будівлі банку "Уралсиб": підприємець приніс туди 85 млн рублів, щоб обміняти на валюту за вигідним курсом. Але, замість доларів, йому дали фальшиві надруковані купюри. Коли росіянин підняв паніку і звернувся до Служби безпеки банку, йому повідомили, що гроші у нього забрала "людина випадкова".

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