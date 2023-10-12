У лютому 2023 року президент РФ Володимир Путін своїм указом нагородив підполковника Руслана Качлавова медаллю Жукова.

У Росії надійшла до суду перша справа про мародерство-його порушили проти військового, якому Путін дав медаль Жукова. Справу, що надійшла до гарнізонного військового суду Ростова-на-Дону, порушено відносно військовослужбовця Руслана Качлавова. Зараз Качлавов перебуває під домашнім арештом, повідомила "Медіазоні" прес-секретар суду Юлія Яковлєва.

Це перша справа про мародерство, що надійшла на розгляд будь-якого з російських судів, вказує "Медіазона". Стаття про мародерство з'явилася у Кримінальному кодексі Росії 24 вересня 2022 року - її запровадили після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну та на тлі мобілізації в Росії.

"Медіазона" встановила, що прізвище, ім'я та по батькові військового збігаються з даними військового з Владикавказа, який в минулому служив у військовій частині 3724, а в 2017-2018 роках керував цією частиною.

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У лютому 2023 року президент РФ Володимир Путін своїм указом нагородив підполковника Руслана Качлавова медаллю Жукова, про що в березні повідомили північноосетинські пабліки у "ВКонтакте". У квітні під одним з постів про нагородження з'явився коментар: "Все, посадили його".

Злочини військових в РФ

Колишній найманець ПВК "Вагнер" навмисно підпалив будинок з людьми. Загинули дві людини. Бойовик затриманий за підозрою у вбивстві двох осіб в Красноярському краї. У ніч на 3 жовтня підозрюваний підпалив будинок у селі Єрмаківське.

Лідер РФ Володимир Путін натякнув, що кримінальники, наприклад, канібали, ґвалтівники, вбивці та інші соціопати, які скоюють злочини в Росії, можуть виправити свої "помилки", загинувши в Україні.

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