Вони кажуть, що хотіли його добити.

У Пермському краї двоє чоловіків жорстоко убили єнота. Вони переїхали його автомобілем, після чого побили ногами.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Відео зі знущаннями з тварини опублікували в соцмережах.

На ньому можна побачити, як один з чоловіків кладе єнота під колесо і переїжджає його голову. Потім росіянин кілька разів б'є єнота ногою, після чого викидає його тіло в замет.

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Герої відеоролика розповіли журналістам, що хотіли добити єнота, а не знущатися з нього.

"Першою єнота знайшла собака мисливців, вона ж його і придушила, після чого чоловіки поклали тіло в машину, думаючи, що єнот мертвий. Але через якийсь час тварина почала ворушитися. Тоді-то його і вирішили вбити, щоб єнот не мучився", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік повісив кота, бо той їв з його тарілки.

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