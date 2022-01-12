За фактом побиття дитини проводять перевірку.

У Ленінградській області РФ група школярів жорстоко побила дівчинку-сироту. Дитина просила припинити знущання.

Відео інциденту з’явилося в Telegram-каналі "Лента дна".

На кадрах видно, що дівчинку оточили щонайменше четверо хлопців підліткового віку. Активно у знущаннях брали участь троє школярів. Інші були пасивними глядачами.

Кривдники кричали на адресу дівчинки образливі фрази й заявляли, що їй "ніхто не допоможе".

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За інформацією російських ЗМІ, в апараті Уповноваженого з прав дитини в Ленінградській області розпочали перевірку за фактом побиття дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, у Росії 12-річний підліток з Бійська помер нібито після того, як покурив вейп. Його сестра з подругою госпіталізовані.

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