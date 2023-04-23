Один з померлих голосував за визнання "ЛДНР", другий – ні.

У Росії за один день померли відразу два депутати Держдуми від правлячої партії "Єдина Росія". Спочатку стало відомо про смерть Миколи Борцова, а тепер помер Джашарбек Узденов.

Обраний від Карачаєво-Черкесії депутат Узденов помер у віці 56 років після тривалої хвороби. Про це повідомив очільник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв, пише ТАСС.

Узденов став депутатом Держдуми в 2021 році. До цього був міністром природних ресурсів Карачаєво-Черкеської республіки Росії. Примітно, що Узденов був одним з небагатьох депутатів Держдуми, хто не голосував за визнання "незалежності" терористичних угруповань "ЛДНР". Він був відсутній на засіданні через хворобу.

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Смерть Миколи Борцова

Раніше сьогодні стало відомо про смерть депутата російської Держдуми Миколи Борцова. Він родом з Липецької області, тому про його смерть повідомив губернатор регіону. На момент смерті депутату було 77 років.

На відміну від Узденова, Борцов був присутній на голосуванні за визнання "ЛДНР" і віддав свій голос за це злочинне рішення. Через це в Україні він був заочно засуджений на 15 років в'язниці. Крім того, Борцов вважався одним з найбагатших російських депутатів.

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