Через пожежу і вибухи постраждали щонайменше 26 людей, зокрема, двоє дітей.

У російському Новосибірську прогриміли вибухи на автозаправній станції в Жовтневому районі по вулиці Гусинобродське шосе.

Як повідомляє місцеве видання "Новосибірськ онлайн", кількість постраждалих зросла до 26, всі - чоловіки. З них сім перебувають у важкому стані, 12 - у стані середнього ступеня тяжкості.

Серед постраждалих двоє дітей. Дев'ятирічний хлопчик отримав травми середнього ступеня тяжкості, травми 12-річного оцінюють як легкі.

За інформацією МНС, загоряння на площі 1200 квадратних метрів вже вдалося локалізувати. До гасіння залучили 90 осіб та 20 одиниць техніки.

"Ліквідація пожежі ускладнювалася хлопками газових балонів і ємностей з паливом. До того ж вогонь перекинувся на сусідні гаражі, в яких відбувалася розгерметизація газових балонів. Загроза житловим будинкам відсутня", - повідомили російські рятувальники.

Окрім того, фрагменти залізних цистерн розкидало по окрузі. Долетіли вони й на сусідню заправку, проте там пожежі вдалося уникнути.

Один із колишніх співробітників АЗС розповів "Новосибірськ онлайн", що техніка безпеки в компанії залишала бажати кращого.

"Власник чхав на техніку безпеки. Головне, щоб їхали клієнти, щоб заправка не зупинялася, жодних поблажок, жодних перерв, нічого. Газовоз зливаємо - машини заправляємо. Мінус 35 - машини заправляємо. Заправка працювала на повну котушку, з неї висмоктували все якомога швидше", - розповів чоловік.

Також видання цитує слова колишнього співробітника про те, що на заправці були відключені датчики витоку газу.

"Коли я там працював, мені хлопці, які працювали на АЗС давно, говорили, що в них йдуть витоку газу. Все сифонить, а датчики витоку газу відключені. І керівництво про це знало. Ось одна з моїх версій: або при заправці машини та перекачуванні газу щось бомбануло, або десь витік дав про себе знати. Газ перекачується з газовоза і з цистерни в машину через електричні насоси. Можливо, там щось закоротило. А там все на ізострічці було зроблено", - поділився співрозмовник видання.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова