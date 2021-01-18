Шахраї обдурили його на велику суму грошей.

У Росії шахраї виманили 200 тисяч рублів у 26-річного слюсаря, який вирішив замовити собі повію.

Читайте такожУ Росії вагітна повія вистрибнула з вікна "на спір " (фото)Про це пише Life.ru з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Слюсар із Зеленограда замовив послуги жінки на спеціальному сайті, але виявилося, що потрібна передоплата. Потерпілий перевів 29 тисяч рублів. Через деякий час він знову подзвонив за даним номером, і йому відповів чоловічий голос, який повідомив, що він зробив невірний переклад, через що Каса онлайн-кубла перестала працювати.

Від слюсаря зажадали 185 тисяч рублів на усунення труднощів, пригрозивши розправою йому і членам його сім'ї. Переляканий чоловік оформив кредит у банку і перевів гроші на рахунок кубла. Після цього з ним зв'язався шахрай і велів віддати ще півмільйона рублів. Тільки потім слюсар зрозумів, що повія не приїде на виклик і що його обманюють. Він звернувся із заявою в поліцію.

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Автор: УНІАН