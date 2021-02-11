Керівництво гімназії не бажало розбиратися в ситуації і намагалося її «зам'яти».

В одній з гімназій Санкт-Петербурга вчителя ОБЖ викрили в домаганнях до школярки. У мережі з'явилося відео, на якому чоловік намагається обіймати і цілувати восьмикласницю.

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Про це повідомляє пітерський сайт MR7. Зазначається, що дівчинка кілька разів скаржилася на поведінку вчителя, проте її слова не сприймалися всерйоз.

Тоді місцева мешканка опублікувала в соцмережах ролик, на яких імовірно зафільмовані домагання. Чоловік пристає до дівчини, але вона намагається відсторонитися.

Як з'ясувалося, на домагання вчителя скаржилися ще чотири дівчинки. Керівництво гімназії не бажало розбиратися в ситуації і намагалося її «зам'яти».

Сам вчитель ОБЖ свою провину заперечує. Однак після публікації відео педагог був звільнений.

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Автор: УНІАН