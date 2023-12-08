У своїй статті Наришкін знову поскаржився на Захід і заявив, що санкції проти РФ "порушують норми міжнародного права".

Керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що війна в Україні стане для США "другим В′єтнамом".

Про це він написав у своїй статті для для журналу "Розвідник". За його словами, Україна "перетвориться на "чорну діру", яка поглинає все більше і більше ресурсів і людей".

"Зрештою США ризикують влаштувати собі "другий В'єтнам", з яким доведеться мати справу кожній новій американській адміністрації доти, доки до влади у Вашингтоні не прийде хоч трохи розсудлива людина, у якої знайдеться достатньо сміливості і рішучості заткнути це "жерло", – видав Наришкін.

Відео дня

Традиційно в стилі російської пропагандистської риторики, він наголосив, що війну РФ проти України затягуватиме Захід. Примітно, що вторгення Росії на територію нашої країни Наришкін назвав "українським конфліктом".

"Стосовно ситуації в Україні можна очікувати, що західні політики через об'єктивну неможливість здобути військову перемогу над нашою країною намагатимуться максимально затягнути бойові дії і перетворити український конфлікт на "другий Афганістан" у розрахунку на наше поступове виснаження в виснажливій боротьбі потенціалів. Домагатися цього вони стануть, як і раніше, за рахунок комплексу економічних і військово-дипломатичних заходів, включаючи санкційний тиск, що порушує норми міжнародного права, і безперервні постачання Києву озброєнь і військової техніки", – написав голова СЗР РФ.

Абсурдні заяви керівництва РФ: інші новини

Від початку повномасштабного вторгнення російська влада посилила розповсюдження фейків щодо війни проти України. Зокрема, лунали тези про те, що Україна нібито готувала напад на Росію та Білорусь, а РФ нібито доводиться захищатися від "агресивної політики НАТО".

Крім того, політичне керівництво РФ не раз погрожувало іншим країнам. Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що Молдова стане "наступною жертвою" у протистоянні між Кремлем і Заходом.

Вас також можуть зацікавити новини: