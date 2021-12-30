На це витратили понад чверть мільйона гривень.

Інститут філософії Російської академії наук (РАН) витратив 742 тисячі рублів (271 тисяча гривень) на дослідження про те, чи є злом існування пекла.

Дані про це виявили на сайті держзакупівель.

Читайте такожУ РФ історику, який досліджував радянські репресії, збільшили термін до 15 років колоніїЗгідно з даними, в жовтні доцент Воронезького державного медичного університету ім. Н.Н. Бурденко та Вищої школи економіки отримав понад чверть мільйона гривень за дослідження "Является ли злом существование ада".

Аналогічну суму отримав викладач ВШЕ - за дослідження "Бесполезная свобода и проблема ада".

В Інституті філософії заявили, що всі роботи було виконано законно, у рамках виділеного гранту, пише РБК.

"Люди виграли конкурс на це, і там все розподілено спочатку з Російського наукового фонду", - заявили в науковій установі.

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