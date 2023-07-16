Затриманий полковник Поляков раніше також займався політичними переслідуваннями.

У Росії заарештували екс-полковника ФСБ Михайла Полякова, якого називають куратором мережі прокремлівських телеграм-каналів. Він також виконував замовлення мерії Москви.

Як повідомляє російське видання "Важливі історії", раніше Поляков очолював службу в Управлінні по захисту конституційного ладу УФСБ по Москві і області, яка займається політичними переслідуваннями.

"За словами нашого співрозмовника, Поляков курирував провладні телеграм-канали за погодженням з першим заступником глави Адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком. Крім цього, Поляков виконував замовлення мерії Москви. Екс-полковник ФСБ працював разом з Олексієм Гореславським – головою "Інституту розвитку Інтернету" і колишнім керівником АНО "Діалог". Структури під керівництвом Гореславського займалися просуванням кремлівського порядку в ЗМІ та соцмережах", – йдеться в повідомленні.

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Арешт Полякова пов'язаний з тим, що він почав "займатися комерцією" в прокремлівських телеграм-каналах і не погодив це з керівництвом. Тверський суд Москви відправив його і ще одного фігуранта справи, гендиректора компанії "Спадщина" Олександра Саніна в СІЗО.

"Їх підозрюють у вимаганні $66 тисяч доларів у керівництва групи компаній "Ланіт" за видалення постів і тримісячний "блок на негатив". Телеграм-канал 112 називає Полякова адміністратором прокремлівських каналів "Кремлівська прачка", "Силовики", "Незигар" і менш провладного Brief. В сумі у цих каналів понад 1,3 млн підписників. Їх регулярно цитують пропагандисти, наприклад Володимир Соловйов, та інші прокремлівські діячі. "Силовики" і Brief заперечують причетність колишнього полковника ФСБ до адміністрування ресурсів", – зазначає видання.

Чистки в силових структурах РФ

Після червневої спроби заколоту Євгена Пригожина і найманців ПВК "Вагнер" в Росії почалися чистки в силових структурах. Першим з публічного поля зник Сергій Суровікін. Повідомлялося, що він перебував у СІЗО, згодом з'явилася інформація, що його відпустили після допиту. Однак досі він не виходив на зв'язок і не з'являвся вдома.

15 липня стало відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зняв з посади ще одного генерала. Йдеться про командира Тульської 106-ї дивізії ВДВ, генерал-майора Селіверстова, дивізія під командуванням якого воювала на Бахмутському напрямку.

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