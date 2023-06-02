Пропагандист Сергій Міхєєв заявив, що місто має бути знищене за допомогою артилерії, авіації, ракет - з усього "арсеналу", яке здатне задіяти Міноборони РФ.

У Росії пропагандист Сергій Міхєєв відзначився кровожерливою ідеєю та запропонував "умертвити" місто Суми та помститися за обстріли Бєлгородської та Брянської областей. Раніше "бавовна" в місцевому місті Шебекіно викликала гнів Соловйова.

Під час одного з ефірів він заявив, що жителям Сумської області не можна дозволити "жити спокійно": по цій території потрібно застосувати весь арсенал Міноборони РФ і не "цацкатися", - вказав він.

"Я вважаю, що її потрібно перетворити на мертву зону, ось і все. Там ніхто не повинен жити, взагалі ніхто. Артилерія, авіація, так би мовити, ракети, та інше-інше. Місто Суми, так, і все інше. Не треба, щоб вони жили спокійно", - заявив Міхєєв.

Хто такий пропагандист Міхєєв

Зазначимо, що Міхєєв є відомим пропагандистом у РФ, який відкрито підтримує дії Путіна і війну проти України. Антиукраїнськими ідеями він відзначився ще до початку повномасштабної війни, а у 2019 році під час одного зі своїх ефірів публічно "послав" одного з українських експертів через тему про "голодомор".

Наразі він є членом партії "Справедлива Росія - Патріоти - за правду" і підробляє "експертом" так званого "глави" тимчасово окупованого Криму.

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