У Росії пропагандист Сергій Міхєєв відзначився кровожерливою ідеєю та запропонував "умертвити" місто Суми та помститися за обстріли Бєлгородської та Брянської областей. Раніше "бавовна" в місцевому місті Шебекіно викликала гнів Соловйова.
Під час одного з ефірів він заявив, що жителям Сумської області не можна дозволити "жити спокійно": по цій території потрібно застосувати весь арсенал Міноборони РФ і не "цацкатися", - вказав він.
"Я вважаю, що її потрібно перетворити на мертву зону, ось і все. Там ніхто не повинен жити, взагалі ніхто. Артилерія, авіація, так би мовити, ракети, та інше-інше. Місто Суми, так, і все інше. Не треба, щоб вони жили спокійно", - заявив Міхєєв.
Хто такий пропагандист Міхєєв
Зазначимо, що Міхєєв є відомим пропагандистом у РФ, який відкрито підтримує дії Путіна і війну проти України. Антиукраїнськими ідеями він відзначився ще до початку повномасштабної війни, а у 2019 році під час одного зі своїх ефірів публічно "послав" одного з українських експертів через тему про "голодомор".
Наразі він є членом партії "Справедлива Росія - Патріоти - за правду" і підробляє "експертом" так званого "глави" тимчасово окупованого Криму.