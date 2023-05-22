На тлі приголомшливих успіхів в економіці російським громадянам знадобилися продуктові картки.

Ямало-Ненецький автономний округ першим в Росії запустив програму електронних "продуктових карток"для бідних. Про це повідомляє прес-служба компанії X5 Retail Group, що володіє найбільшою в РФ мережею продуктових магазинів "Пятерочка" і "Перекресток".

Програма передбачає, що росіяни, які отримують фінансову підтримку від держави, будуть отримувати соцвиплати на спеціальну банківську карту, користуватися якою можна буде виключно в магазинах зазначених мереж.

Відзначається, що в майбутньому цю програму планують розширити на всю країну.

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"Головна перевага системи електронних сертифікатів - ефективність доведення пільг. Система забезпечує адресність такої підтримки і полегшує контроль за нею. Ми бачимо інтерес до проекту з боку регіональних адміністрацій і плануємо його масштабувати, щоб кожен одержувач продовольчих пільг мав можливість користуватися ними в будь-якому найближчому магазині біля будинку", - заявили в компанії.

Ситуація в російській економіці

Поки Путін розповідає байки про те, як російська економіка успішно справляється із західними санкціями, в державному бюджеті РФ утворилася величезна діра у 3,4 трильйона рублів. За перші 4 місяці цього року уряд РФ витратив в 1,4 рази більше, ніж зібрав у вигляді податків.

На тлі цих приголомшливих успіхів в економіці російські бізнес-гіганти зажадали ввести в країні шестиденний робочий тиждень. Такі заходи їм потрібні для того, щоб мати можливість впоратися з санкціями і продовжувати фінансувати війну проти України.

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