До того аналогічними "посилили" поліцію Москви.

У місті Ухта (Республіка Комі, Російська Федерація) для учасників війни проти України зробили подарунок у вигляді "посилених" пластин для бронежилетів, пише NEXTA.

На фото можна побачити, що з одного боку на бронепластині вигравіювали "Захисникам Росії від ухтинців", а на іншій - псалом 90 "Хто живе в помочі Всевишнього". Вони призначаються для місцевих мобілізованих.

Нагадаємо, раніше аналогічні товари замовили для московської поліції. Господарське управління Міністерства внутрішніх справ РФ замовило похідні бронепанелі із зображеннями святих і молитвами.

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Російська православна церква і війна в Україні

Російська православна церква (РПЦ) виправдовує російське вторгнення в Україну, називаючи його "захистом кордонів", і допомагає залучати більше громадян на війну. Зокрема, РПЦ засуджує тих, що втекли з країни через мобілізацію і страх померти ну війні, виправдовує насильство проти українських жінок і дітей, заявляючи, що це "антихристи".

Напередодні у Верховній Раді був зареєстровано проект постанови про визнання інституту військового духовенства Російської Православної церкви міжнародною злочинною організацією (№9104).

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