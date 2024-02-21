Іноді співробітники ФСБ також вивчають смартфони, підключаючи їх до спеціальної програми.

Співробітники прикордонної служби ФСБ ввели анкетування з питаннями про війну в Україні для осіб, які перетинають кордон з ЄС, пише видання "Медіазона". Зокрема, така практика діє на пропускних пунктах з Естонією "Шумілкіно" і "Куничина гора", розташованих в Псковській області.

Від громадян вимагають надати особисті дані, в тому числі вказати місце проживання в Росії і за кордоном, серію і номер паспорта, інформацію про проходження військової служби і мету поїздки. Крім цього вони повинні повідомити, де і ким вони працюють, контактний номер і ідентифікатор (IMEI) телефону.

В кінці йде блок питань, пов'язаних з війною. Громадян просять перерахувати "близьких родичів", які проживають в Росії і в Україні; імена знайомих, які воюють на боці ЗСУ; повідомити про "наявність зв'язків з числа співробітників спецслужб" і про своє "ставлення до дій керівництва ЄС, що підтримує націоналістичний режим" в Києві.

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За словами джерела "Медіазони", анкети видають вибірково, в основному тим, хто має два громадянства - російське і європейське. Іноді співробітники ФСБ також вивчають смартфони, підключаючи їх до спеціальної програми.

Ситуація в РФ-деталі

У Росії напередодні президентських виборів планують законодавчо обмежити діяльність опозиційних ЗМІ. Російська Державна дума розглядає законопроект про обмеження на в'їзд до Росії осіб, яких російський уряд визначив як "небажаних". Як повідомляють аналітики Американського Інституту вивчення війни, це, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на цензуру опозиційних ЗМІ і руйнування зв'язків між Росією та іноземними та міжнародними неурядовими організаціями.

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