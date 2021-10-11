У російському місті Махачкала (столиця Республіки Дагестан) в одній зі шкіл учень поранив ножем іншого школяра.
Поранений хлопчик помер у лікарні, повідомила ТАСС глава прес-служби МВС Дагестану Гаяна Гарієва.
Співрозмовниця додала, що обставини злочину з'ясовують правоохоронці. Підозрюваного доставили в Кіровський райвідділ поліції.
У слідчому управлінні Слідчого комітету РФ у Республіці Дагестан повідомили, що після того, що сталося, розпочато провадження за ст. 105 Кримінального кодексу Росії – "Вбивство".
Читайте такожУ Росії в ході бійки до смерті забили чиновника з РосспоживнаглядуДжерело в правоохоронних органах повідомляло, що підозрюваний та загиблий – учні 9 класу школи №51.
У школі 15-річний учень Асаналі Османов зарізав однокласника Джабраїла Хаджиханова, повідомив Telegram-канал "112".
"...Османов і його ровесник... Хаджиханов давно недолюблювали один одного. Часто сварилися й билися. Цього разу Асаналі прийшов до школи з ножем. Трапилася чергова сварка. Османов вихопив зброю і штовхнув свого опонента", – наголошується на каналі.
За його даними, потерпілого екстрено відправили в лікарню, але медики не змогли його врятувати.
Османов сказав, що не хотів вбивати Хаджиханова. Підозрюваний стверджував, що однокласник сам напоровся на ніж під час бійки.
Нагадаємо, 20 вересня в РФ у Пермському державному університеті сталося масове вбивство. У виші влаштував стрілянину 18-річний Тимур Бекмансуров, загинули шестеро людей, а 29 – постраждали. Стрільця знешкодили.