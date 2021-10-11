У Махачкалі один школяр смертельно поранив іншого, повідомили в МВС.

У російському місті Махачкала (столиця Республіки Дагестан) в одній зі шкіл учень поранив ножем іншого школяра.

Поранений хлопчик помер у лікарні, повідомила ТАСС глава прес-служби МВС Дагестану Гаяна Гарієва.

Співрозмовниця додала, що обставини злочину з'ясовують правоохоронці. Підозрюваного доставили в Кіровський райвідділ поліції.

У слідчому управлінні Слідчого комітету РФ у Республіці Дагестан повідомили, що після того, що сталося, розпочато провадження за ст. 105 Кримінального кодексу Росії – "Вбивство".

Читайте такожУ Росії в ході бійки до смерті забили чиновника з РосспоживнаглядуДжерело в правоохоронних органах повідомляло, що підозрюваний та загиблий – учні 9 класу школи №51.

У школі 15-річний учень Асаналі Османов зарізав однокласника Джабраїла Хаджиханова, повідомив Telegram-канал "112".

"...Османов і його ровесник... Хаджиханов давно недолюблювали один одного. Часто сварилися й билися. Цього разу Асаналі прийшов до школи з ножем. Трапилася чергова сварка. Османов вихопив зброю і штовхнув свого опонента", – наголошується на каналі.

За його даними, потерпілого екстрено відправили в лікарню, але медики не змогли його врятувати.

Османов сказав, що не хотів вбивати Хаджиханова. Підозрюваний стверджував, що однокласник сам напоровся на ніж під час бійки.

Нагадаємо, 20 вересня в РФ у Пермському державному університеті сталося масове вбивство. У виші влаштував стрілянину 18-річний Тимур Бекмансуров, загинули шестеро людей, а 29 – постраждали. Стрільця знешкодили.

Автор: Екатерина Присяжнюк