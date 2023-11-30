Площа пожежі вже становить понад 1500 квадратів і збільшується.

В Ростові-на-Дону масштабна пожежа, горить найбільший речовий ринок "Темерник". Як повідомляють росЗМІ, про початок пожежі стало відомо о 20.40, тоді площа загоряння становила 400 квадратних метрів.

Однак незабаром представник МНС заявив, що площа пожежі - більше тисячі квадратних метрів, пожежі присвоєно ранг 3. Пізніше ЗМІ повідомили, що площа пожежі на Ростовському ринку "Темерник" продовжує зростати — вже перевалила за 1500 квадратів. З вогню чуються вибухи. У соцмережах пишуть, що біля ринку натовп - торговці біжать в палаючі павільйони одягу, щоб врятувати вцілілий товар. На місце пожежі збираються викликати Росгвардію, оскільки торговці заважають гасити вогонь пожежникам.

За попередніми даними, пожежа почалася в одному з торгових павільйонів, а потім перекинулася на інші. Про постраждалих поки не повідомляється.

Росія - новини

Раніше повідомлялося, що на військовому полігоні під Ростовом масово загинули російські окупанти. За "версією" росіян, військовослужбовці окупаційної армії нібито розвели багаття в безпосередній близькості до боєприпасів. В результаті попадання іскор БК почав детонувати, в результаті 8 людей загинули на місці, ще 4 пізніше померли в лікарні.

При цьому український журналіст натякнув, що росіян ліквідував невідомий безпілотник.

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