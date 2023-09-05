Росіяни впізнають загиблого ватажка "вагнерівців" у випадкових людях.

Росіяни досі не можуть повірити у загибель ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина. Його впізнають посеред натовпу і навіть у плацкарті.

Як повідомляє "База", два тижні тому літак Пригожина розбився, слідство офіційно підтвердило факт його загибелі, але росіяни підозрюють, що це лише конспірація.

Ватажка ПВК "Вагнер" впізнають на вулицях у випадкових перехожих. Зокрема, за цей час чоловіків, схожих на Пригожина бачили у магазині, на вулиці, на шкільній лінійці і навіть у палцкартному вагоні потяга.

Загибель Пригожина

23 серпня 2023 року в Тверській області (РФ) розбився літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Петербурзі, похорон пройшов у закритому форматі.

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