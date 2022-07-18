Побутова техніка опинилася в 4500 км від України.

Сім'я вбитого на війні російського окупанта Іллі Василенка в сюжеті поскаржилася на невиплату їм компенсації. На кадрах з будинку, за 4500 км від України, можна побачити, ймовірно, вкрадений холодильник з наклейкою "2 роки. Повна гарантія!".

Сюжет під назвою "Грошей дали тільки на труну і пам'ятник" опублікований в youtube.

Сім'я вбитого військового живе в робочому селищі Чунський в Іркутській області РФ - це Сибір, недалеко від Монголії на півдні.

Родичі окупанта скаржаться, що російська влада не виплатила їм компенсацію за його смерть. У якийсь момент інтерв'ю переміщається на кухню і в об'єктиві з'являється холодильник Beko з наклейкою гарантії на два роки українською мовою.

Як відомо, з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну російські війська відзначилися на захопленій території масовим мародерством: виносять з будинків українців все – від техніки, унітазів і килимів до вживаних кросівок і спідньої білизни.

Раніше СБУ опублікувала перехоплення, згідно з яким дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Володимир Путін, тому там крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються.

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