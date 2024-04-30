Поскаржився на суббоєприпаси, що не здетонували.

"Не піднімати, не наближатися" - гаулейтер Криму Сергій Аксьонов відзначився тривожно-попереджувальними повідомленнями через удари України по тимчасово окупованому півострову.

Заявив, що Росія в день атаки 30 квітня "ловила" ракети ATACMS. Проголошений РФ чиновник стверджує, що окупанти все збили. Як відомо, канали росЗМІ заявляли про пожежу на військовому аеродромі в Джанкої та поранених військових. Аксьонов написав удень у соціальних мережах:

"Після збиття ракет ATACMS розсипалися суббоєприпаси, що не здетонували. При виявленні цього боєприпасу - не піднімати, не наближатися, викликати співробітників МНС і МВС".

На доказ Аксьонов опублікував фото "страшних" суббоєприпасів ATACMS. Він уточнив, що знімок зроблено в околицях села Донського (Сімферопольський район).

Удар по аеродрому в Джанкої - росЗМІ заявили про поранених

Раніше росЗМІ також повідомляли, що ракетний удар по аеродрому Джанкой супроводжувався пуском MGM-140 ATACMS. Про це писала ASTRA, посилаючись на свої джерела в місцевому МНС.

Там уточнили, що удар припав на місце дислокації вертолітного полку 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу Росії. Ракетним ударом поранило 5 військових, писав проєкт.

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