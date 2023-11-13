У росЗМІ заявляють, що до інциденту "причетні" ЗС України. Губернатор Гладков "заплутався" в коментарях і каже, що це фейк.

Вранці 13 вересня невідома ДРГ намагалася прорватися в Бєлгородську область. На кордоні стався бій.

За даними росЗМІ, до інциденту "причетні" Збройні Сили України. Згадана ДРГ складалася з 8 осіб - вона намагалася зайти в область на УАЗі з буквою Z, вказав Mash.

"Диверсанти видавали себе за російських солдатів, але були виявлені і ліквідовані в районі міста Шебекіно", - відзначалося у повідомленні.

РосЗМІ заявляють, що близько 7:00 ранку відбувся бій між російськими прикордонниками і членами ДРГ. З боку силовиків немає жертв, стверджує Mash.

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков взагалі заперечує, що на кордоні були якісь хвилювання. На ранковій нараді він оголосив, що дані про "українську ДРГ" - фейк.

Українська ДРГ захопила важливу для РФ ділянку дороги

Наприкінці жовтня американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що українські диверсанти реалізували вдалу спецоперацію у Херсонській області, в районі Підстепного (20 км на схід від Херсона і 3 км від Дніпра). Вдалося захопити важливу для військ РФ ділянку дороги. Також армії України вдалося передислокувати свої сили на острови в дельті Дніпра. Тепер війська намагаються прорватися в села Заплава і Піщанівка, йшлося у звіті Інституту.

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