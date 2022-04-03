Росіян просять підписати зобов’язання, що на території РФ продукцію носити не будуть.

Французька компанія Chanel підтвердила, що ввела обмеження на продаж фірмової продукції громадянам Росії за кордоном.

Про це йдеться у відповіді головного офісу Chanel для пропагандистського РБК России.

Росіян, які купують товари Chanel за кордоном, просять підписати зобов’язання, що на території РФ продукцію носити не будуть.

Як пояснили у компанії, обмеження ввели у зв’язку з міжнародними санкціями, накладеними на росіян за агресію проти України.

Відповідні обмеження вводять на товари, що коштують дорожче 300 євро.

Раніше російські блогери почали скаржитися у мережі, що їм, мовляв, не продають брендові речі без підписання певних документів. Російські клієнти повинні були пообіцяти магазинам не ввозити їхні товари в РФ.

США, Британія та ЄС майже одночасно ввели перший пакет нищівних санкцій проти Росії після вторгнення військ РФ до України 24 лютого.

Через економічні обмеження постраждав імпорт низки товарів, сотні компаній, хвилюючись за свою репутацію, пішли з російського ринку.

Деякі великі промислові гіганти РФ були вимушені зупинити виробництво через дефіцит іноземних запчастин.

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