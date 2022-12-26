Є загроза, що полум'я перекинеться на сусідні будівлі.

У Російській Федерації сталася чергова масштабна пожежа. Загорілося складське приміщення в Новосибірську. Вогнем охоплена величезна площа й існує ризик, що полум'я перекинеться на сусідні будівлі.

Цю інформацію повідомили росЗМІ з посиланням на Головне управління МНС Росії в Новосибірській області. Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам приблизно о 15:58 за київським часом. Коли вони прибули на місце події, весь двоповерховий склад був охоплений вогнем.

До гасіння залучили 70 осіб та 20 одиниць спеціалізованої техніки. Площа пожежі склала 1800 метрів квадратних. Конструкції будівлі обрушилися, а полум'я, за словами пожежників, може перекинутися на сусідні будівлі.

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Щоб загасити вогонь, залучається все більше сил. На місце події вже відправили пожежний потяг. Інформація про постраждалих і причини загоряння поки не надходила.

Пожежі в Росії: остання інформація

Вчора, 25 грудня, в Краснодарському краї загорівся торговий центр. Полум'я охопило площу розміром 1 тисячу метрів квадратних. До гасіння залучили 63 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Ще одна пожежа раніше виникла на базі постачання "Фактор" в Мурманську. Полум'я поширилося на 500 метрів квадратних.

У Кемерово 24 грудня згорів будинок престарілих. Подія забрала життя 20 з 26 мешканців установи.

Інша пожежа в Мурманську сталася на крейсері "Адмірал Кузнєцов". Він знаходиться в місті на ремонті.

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