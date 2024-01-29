Жінка писала антивоєнні пости у соціальних мережах, а також підтвердила свою антипутінську позицію у суді.

У Ростовській області РФ засудили 72-річну пенсіонерку Євгенію Майбороду до пʼяти з половиною років колонії. Її визнали винною у поширенні "фейків" про російську армію.

Як повідомляє "ОВД-Инфо", пенсіонерка поширювала у мережі "ВКонтакте" "фейки" з мотивів політичної ненависті та заклики до екстремістської діяльності. Йдеться про дві публікації.

На сторінці пенсіонерки у російській соціальній мережі "ВКонтакте" містилося багато антивоєнних постів, у тому числі такі, які порівнюють російську владу з керівництвом нацистської Німеччини. Пенсіонерка визнала авторство постів та пояснила їх тим, що її брат у Дніпрі опинився під завалами будівлі, в яку влучили снаряди.

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У січні 2023 року її оштрафували на 40 тисяч рублів за статтею про дискредитацію російської армії у мережі "ВКонтакте". На засіданні суду пенсіонерка підтвердила, що незгодна з діями російської армії та Кремля щодо України та негативно оцінює діяльність та особисті якості диктатора Володимира Путіна.

"Фейки" про армію РФ

Нагадаємо, що після повномасштабного нападу на Україну в РФ ввели закон, який встановлює кримінальну відповідальність за поширення "фейків" про російські окупаційні війська.

Крім того, російські ЗМІ пишуть про велику кількість доносів від росіян на власних співгромадян, які виступають проти війни. Раніше повідомлялося, що кількість справ про "дискредитацію" російської армії зросла саме через доноси.

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