Повія не очікувала, що її замовила жінка.

У Краснодарському краю РФ лесбійка замовила на свято повію, але та виявилася шахрайкою.

Як повідомляє Mash, 8 березня товарознавець Дарія замовила собі повію на одному із сайтів. Росіянка кинула майже 14 тисяч рублів за послугу і почала чекати.

За кілька хвилин повія зателефонувала клієнтці, щоб уточнити деталі, але почула жіночий голос, миттю поклала слухавку і більше не з'являлася у мережі. Поліція проводить перевірку, порушено справу за статтею "Шахрайство".

Відео дня

Треш-новини з РФ: останнє

Російська Федерація живе нескінченним потоком треш-новин. Особливо цікаво стежити за недалекими росіянам, які роздумують про війну, розв'язану Путіним в Україні. Нещодавно в мережі опублікували розмову, в якій росіянин називає свою країну жертвою нападу. А перед цим росіянка радісно заявила, що хоче відправити чоловіка на війну, аби його там вбили. Долю компенсації вона вже передбачила.

Згодом багатодітна мати-патріотка з Росії заявила, що готова відправити на фронт як гарматне м'ясо чотирьох своїх синів, а собі "ще народить".

Вас також можуть зацікавити новини: