Чоловік слухав музику в машині, за це йому присудили 15 діб арешту.

У Росії через українську музику заарештували і оштрафували батька-одинака чотирьох дітей. Чоловік слухав музику в своїй машині, за що його звинуватили в "дискредитації російської армії". Також росіянина звинуватили в непокорі поліції.

Як повідомляють російські ЗМІ, чоловікові присудили штраф у розмірі 50 тисяч рублів (близько 29 тисяч гривень).

Інцидент стався в Москві. 12 жовтня поліцейські затримали чоловіка за те, що той слухав у машині українську музику. На нього склали два протоколи, а після суду росіянина відразу ж відправили в спецприймальник. При цьому наголошується, що чоловік - батько-одинак, який виховує чотирьох дітей. Неповнолітні перебувають на утриманні росіянина, розповіла його дружина, яка не є законним опікуном його спадкоємців.

Відео дня

Арешти в РФ: як країна-агресор реагує на незадоволених громадян

Раніше УНІАН вже повідомляв, 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. У Міністерстві оборони заявили, що збираються мобілізувати близько 300 тисяч осіб. Однак нещодавно стало відомо, що вже в двох регіонах РФ почали другу хвилю мобілізації.

На тлі "могілізаціі" і агресії РФ проти України деякі росіяни намагаються висловити своє невдоволення. Так, росіянка залишила на могилі батьків Путіна записку з "побажанням здохнути". Незабаром стало відомо, що жінку посадили під домашній арешт.

Вас також можуть зацікавити новини: