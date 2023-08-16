Жінка втерлася в довіру літньому батьку окупанта. Він помер, а гроші зникли.

У Комі (РФ) соцпрацівниця вкрала понад мільйон рублів (приблизно 380 тисяч гривень), які літній батько отримав за ліквідованого "вагнерівця".

Як пише "Осторожно, новости", 25-річного Модеста Данилова із села Гам "мінуснули" в Україні в кінці листопада 2022 року. Ба більше, він став ювілейним сотим окупантом з Комі, ліквідованим на війні.

Виплати за Данилова (а це понад мільйон рублів) отримав його батько - Анатолій Валентинович, якому цього року мало виповнитись 70 років. Літній чоловік майже не виходив із дому через проблеми зі здоров'ям, з минулого листопада за ним стежила соцпрацівниця міжрайонного центру соцобслуговування населення "Доброта" - 48-річна Олена Р. Жінку навіть нагороджували за сумлінну працю.

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"Працівниця відвідувала Анатолія Валентиновича, втерлася до нього в довіру і в результаті заволоділа грошима за сина. У січні цього року чоловік похилого віку помер. Кілька днів тому про зниклі гроші дізналися працівники поліції, вчора Олену затримали, вона зізналася у всьому. На співробітницю завели кримінальну справу за 160 КК РФ (присвоєння)", - пише канал.

Інші новини з "вагнерівцями"

Як повідомляв УНІАН, жителю Архангельської області В'ячеславу Самойлову в 2022 році винесли вирок за вбивство своєї співмешканки у вигляді 9 років і семи місяців колонії суворого режиму. Однак тепер його звільнили від покарання і помилували після участі у війні в Україні.

Перед цим у Бурятії найманець ПВК "Вагнер" напав з гранатою на жінку. Раніше його судили за крадіжку, грабіж і умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило за собою смерть. А раніше в Москві ще один учасник війни проти України напав на сусідку, жорстоко побив її і підпалив ліжко

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