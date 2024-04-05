Помилуваний окупант закликає зеків їхати в Україну і "відриватися" і хизується тим, що привіз з війни автомат.

Російський ветеринар Дмитро Каравайчик, який був засуджений до 17 років за виробництво амфетаміну і отримав помилування за участь у війні в Україні, став вербувальником Міністерства оборони РФ. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерело в одній із російських колоній, куди приїжджав окупант.

За словами співрозмовника ЗМІ, нещодавно до колонії приїхав агітатор від Міноборони. Ним виявився колишній петербурзький ветеринар Дмитро Каравайчик.

Джерело розповіло, що на вербування зобов'язали прийти всіх ув'язнених, крім тих, хто був у цей час на роботі. Каравайчик мотивував людей тим, що на волі вони "нікому не потрібні" і "нічого хорошого на них у майбутньому не чекає". Водночас на війні вони зможуть "відірватися на повну".

Відео дня

"Їдьте і відірвіться. Виривайте у трупів золоті зуби, знімайте хрести, грабуйте та привезіть додому, що хочете, а Міноборони прикриє від питань МВС. Війна – це шанс на мільйон. Грабуйте, вбивайте, робіть що хочете та багатійте. Може, ви й не повернетеся, але встигнете відірватися на повну", — переказує промову Каравайчика джерело ЗМІ.

За словами джерела, Каравайчик також заявив ув'язненим, що для вербування краще підходять "повні відморозки та кінчені", які "найшвидше здобудуть собі славу". Ще однією мотивацією для ув'язнених Каравайчик назвав те, що привіз з війни автомат, і будь-який ув'язнений зможе зробити те ж саме.

Ув'язнені нібито зустріли виступ вербувальника без ентузіазму, а вирушити на війну погодилася лише одна людина. Сам Каравайчик заявив, що "не займається агітацією для Міністерства оборони", і назвав цю інформацію "плітками".

Останні новини з Росії

У Росії співробітник залізниці вдарив ножем губернатора Мурманської області Андрія Чибіса. Інцидент стався після зустрічі чиновника з мешканцями Апатитів у місцевому Палаці культури.

Біля виходу з будівлі його вдарив ножем у живіт місцевий житель. Чибіса зумів дістатися свого автомобіля, а потім його доправили в лікарню.

Також УНІАН повідомляв, що мародери грабують прикордонні села Бєлгородської області Росії, місцеві жителі звинувачують у цьому солдатів РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: