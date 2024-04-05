Нападник пояснив свої дії неприязню, хоча з чиновником не був знайомий, і послався на "голоси в голові".

У РФ губернатора Мурманської області Андрія Чибіса поранили ножем після зустрічі з жителями міста Апатити. Про це пише російське видання "Медуза".

За даними губернаторської прес-служби, напад стався ввечері 4 квітня після зустрічі Чибіса з мешканцями Апатитів у місцевому Палаці культури. Біля виходу з будівлі його вдарив ножем у живіт місцевий житель. Чиновник зумів дістатися свого автомобіля, а потім його доправили в лікарню.

Телеграм-канали поширили фотографію пораненого Чибіса на каталці під час надходження в лікарню.

За даними "Медузи", губернатора прооперували, після чого медики оцінили його стан як важкий. За словами медиків, чиновник відбувся "малою кров'ю" - аорту не зачеплено, але Чибіс поки що - в реанімації, звідки вже записав відеозвернення. Він дякує лікарям і заявив, що відновлюється після операції, а потім збирається "далі в бій".

Нападника майже одразу затримали, під час затримання його було поранено. Як повідомили в управлінні Росгвардії в Мурманській області, працівник відомства застосував табельну зброю - вистрілив підозрюваному в ногу, коли той спробував втекти з місця злочину. Фігуранта доставили в ту саму лікарню, що й Чибіса, де допитали.

Затриманий - 42-річний житель Апатитів Олександр Биданов. Він чекав на Чибіса біля виходу з будівлі у своїй машині. За інформацією місцевих ЗМІ, фігурант працює в компанії РЖД ("Российские железные дороги"), раніше кілька разів притягувався до адміністративної відповідальності, зокрема за скоєння ДТП. Під час затримання чоловік нібито сказав, що напав на губернатора за велінням "голосу в голові".

Водночас родичі Биданова стверджують, що ознак психічних розладів у нього ніколи не спостерігали і на обліку у відповідній медустанові він не перебував. За даними росЗМІ, у день нападу Биданов був на лікарняному через сильний біль у спині, на тлі якого йому нібито призначили низку ліків, зокрема таблетки та ін'єкції.

У слідчому комітеті РФ стверджують, що під час допиту затриманий пояснив свій вчинок особистою неприязню, хоча з губернатором не був знайомий. У межах слідства призначено низку експертиз, зокрема психіатричну, а також "вивчають можливі зв'язки нападника з екстремістами і перевіряють його контакти в месенджерах".

Порушено кримінальну справу про замах на вбивство у зв'язку зі здійсненням службової діяльності (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 КК РФ). Олександру Биданову загрожує 20 років в'язниці.

Депутат Держдуми і колишній радник глави Росгвардії Олександр Хінштейн заявив, що росгвардійця, який затримав Биданова, представлено до нагороди. За даними депутата, цей росгвардієць - учасник війни проти України і "ветеран бойових дій".

Те, що трапилося, вже прокоментували в Кремлі.

"Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін зателефонує губернатору "щойно з'явиться можливість". Відповідаючи на запитання, чи потрібно посилити безпеку чиновників, він сказав, що "потрібна експертна оцінка, є це системною загрозою чи це окремо взятий випадок", - повідомляє Meduza.

Як пишуть місцеві видання, напад на Чибіса став першим за 15 років замахом на губернатора в Росії. Нагадується, що 2009 року було атаковано кортеж глави Інгушетії Юнуса-Бека Євкурова під час проїзду Назрані - терорист-смертник підірвав бомбу поруч із машиною чиновника. Глава регіону і його брат тоді дістали поранення, водій Євкурова і правоохоронець, який перебував поруч, загинули.

У 2016 році підпалили будинок губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова - чиновник і його сім'я, які перебували в будинку, не постраждали. У 2020-2021 роках у справі про замах на Бочарова було засуджено чотирьох фігурантів, зокрема кримінальний авторитет Євген Ремезов отримав шість років колонії суворого режиму.

Теракт у Підмосков'ї

Нагадаємо, увечері 22 березня в Підмосков'ї стався найбільший за 20 років теракт - кілька людей, одягнених у камуфляж, відкрили стрілянину з автоматів по відвідувачах концерту гурту "Пікнік" у Crocus City Hall. Загинули понад 130 осіб, дуже багато постраждалих. Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація ІДІЛ. При цьому Кремль звинуватив у нападі Україну.

За підозрою в теракті затримано низку людей, зокрема чотирьох імовірних виконавців: Далерджона Мірзоєва, Рачабабалізода Саідакрама Муродалі, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова - усі вони громадяни Таджикистану. За даними росЗМІ, силовики катували затриманих і знімали це на відео, яке потім опублікував близький до розформованої ПВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone і поширили держЗМІ РФ. Зокрема, Саідакрамі відрізали і засунули до рота вухо, проти Фарідуні застосовували тортури "Дзвінок Путіну", пропускаючи струм у ділянку паху, у Файзова вибито око, Мірзоєва привезли з синцями та гематомами на обличчі, на шиї в нього висів пакет тощо.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати тортури фігурантів справи, а пропагандистка Маргарита Симоньян виступила на підтримку тортур, зокрема, відрізання вух, підозрюваним.

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